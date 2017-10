Ve Mejía a unos Bravos ilusionados

Edgar Mejía, el primer futbolista que llegó a esta ciudad para hacer pretemporada rumbo al Apertura 2015 y se prepara para vivir su cuarto torneo corto con Bravos FC Juárez, aseguró que en la plantilla hay una gran ilusión y compromiso para afrontar el Clausura 2017.Mejía Viruete comentó que, por ahora, el equipo trabaja fuerte para adaptarse a la idea futbolística del entrenador Miguel de Jesús Fuentes.“Lo principal es poner el grano de arena que nos corresponde a cada uno. Me parece que todos estamos muy ilusionados y muy comprometidos para este torneo, iniciarlo como debe ser, pero lo que nos da para eso es entrenar, entrenar y entrenar. La cancha es lo que nos va a dar para ser un muy buen equipo”, expuso.Edgar señaló que los jugadores de Bravos intentarán revertir las cosas el torneo venidero, luego del decepcionante Clausura 2016 que cumplieron.“Sí, totalmente, me parece que tenemos una deuda muy grande con la gente, con la ciudad. Hay que saber dar la cara y ponerle el pecho a las balas en momentos como éstos, pero, también, decir que estamos haciendo lo que corresponde”, apuntó.El mediocampista añadió que los futbolistas hacen todo lo que está a su alcance bajo la dirección de Fuentes Razo para adquirir un muy buen estilo de juego.“Y poder presentar algo muy bueno al inicio del torneo”, apuntó.‘Chore’ destacó que las adversas condiciones climatológicas, -bajo las que el equipo realiza la pretemporada- forman parte del sello de los juarenses.“Por ahí, también es algo de la mística que tiene la región, la gente. Me parece que tanto la ciudad como se ha repuesto al clima, a veces, a cuestiones no tan favorables, a uno como jugador, lo único que le queda es entrenar todos los días”, expuso.Ello, independientemente si hace frío, calor o si nieva. “Esto es lo que nos gusta y venimos con mucho gusto a entrenarnos, que es para lo que nos pagan y, sobre todo, lo más importante, yo estoy muy ilusionado con poderle dar a la gente el equipo que se merece”, comentó.Jugador surgido de las divisiones inferiores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Mejía tiene contrato vigente por un semestre más con el FC Juárez.“Me queda un torneo, pero, de todas formas, eso no garantiza nada. Yo estoy muy contento y muy comprometido con la institución, con la directiva, con el equipo, pero eso ya no está en mis manos”, expuso.La novedad en la práctica de ayer fue la incorporación del defensa central brasileño Gilberto ‘Betao’ Barbosa, quien lució muy pesado, fuera de ritmo y forma.

