Chelsea gana y se aleja en la Liga Premier

Manchester, Inglaterra— Manchester City estaba a punto de sufrir una agonizante derrota, cuando Sergio Agüero cometió una peligrosa falta y Fernandinho agarró por el cuello a un oponente en la reyerta posterior.Los jugadores del City no sólo perdieron un partido crucial ante un rival directo en la lucha por el título. También perdieron los estribos.En un partido luchado y electrizante entre dos gigantes de la liga Premier, Chelsea anotó tres goles en la última media hora y remontó el marcador para vencer el sábado 3-1 al City.Fue la octava victoria consecutiva en la liga para el equipo dirigido por Antonio Conte, que mandó al City de Pep Guardiola al cuarto lugar, a cuatro puntos. Arsenal trepó al segundo puesto, a tres puntos de Chelsea, luego de aplastar 5-1 a West Ham con tres goles del chileno Alexis Sánchez en 15 minutos.Agüero y Fernandinho, dos pilares del equipo de Guardiola, fueron expulsados con tarjetas rojas directas en los segundos finales de un partido que terminó a los empujones. El argentino se perderá los próximos cuatro partidos por su plancha sobre David Luiz, ya que fue su segunda expulsión de la temporada.Diego Costa fue el motor de la remontada de los Blues, al empatar el marcador a los 60 minutos, después que Gary Cahill abrió la cuenta por el City con un autogol. Costa dio el pase a Willian para el segundo a los 70, y Eden Hazard agregó el tercero a los 90, justo antes de la falta del ``Kun'' Agüero sobre David Luiz.En la refriega posterior, Fernandinho agarró por el cuello a Cesc Fábregas.``Demostramos nuestro poder,'' dijo David Luiz. ``También es una muestra de carácter que no nos volvimos locos''.``Es una lástima que (el partido) haya terminado así. Me disculpo'', dijo Guardiola, quien afirmó que la entrada de Agüero sobre David Luiz ``no fue intencional''.``No ganamos porque fallamos muchas oportunidades de anotar'', agregó el entrenador español.David Luiz dijo que fue ``difícil prepararse mentalmente'' para el encuentro después de la tragedia del club brasileño Chapecoense, cuyo avión se estrelló el lunes rumbo a Colombia y dejó un saldo de 19 jugadores muertos, además de miembros del cuerpo técnico y otro personal. David Luiz indicó que ``tenía algunos amigos allí''.Desde que perdió 3-0 ante Arsenal el 24 de septiembre, Chelsea suma ocho victorias consecutivas en la liga Premier, incluyendo remontadas ante otros equipos aspirantes al título como Tottenham y el City en el lapso de una semana.``Mis jugadores demostraron mucha personalidad, mucho orden'', comentó el técnico de Chelsea, Antonio Conte. ``En los momentos difíciles nos mantuvimos concentrados y metidos en el partido''.Liverpool puede superar a Arsenal en la tabla, y acercarse a un punto de Chelsea, cuando enfrente el domingo a Bournemouth.Por su parte, Tottenham arrolló 5-0 a Swansea con sendos dobletes de Harry Kane y Christian Eriksen, y un golazo de volea de Heung Min Son.El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino marcha quinto con 27 puntos, siete menos que el puntero Chelsea.Además, Crystal Palace superó 3-0 a Southampton con dos tantos de Christian Benteke, Stoke venció 2-0 a Burnley, Sunderland doblegó 2-1 al campeón Leicester, que quedó a dos puntos de la zona de descenso, y West Bromwich Albion derrotó 3-1 a Watford.

