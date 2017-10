Una raya mas al Tigre

Con otro gol de André-Pierre Gignac y un poco de ayuda arbitral, los Tigres cazaron anoche al León al vencerlo 2-1 (3-1 global), para instalarse en el duelo por el título del Apertura 2016.La escuadra de Ricardo Ferretti dejó claro que va por su quinta estrella al meterse en una Final por tercer diciembre consecutivo, la séptima desde que el Tuca volvió al timón, en medio de un festejó "incomparable" en la tribuna del Estadio Universitario.Los tantos auriazules fueron obra del argentino Lucas Zelarayán y del francés Gignac, quien con esto llegó a su quinto tanto en esta Fase Final y se convirtió en el jugador de Tigres que más goles ha anotado en estas etapas, al llegar a 9, desbancando a Walter Daniel Mantegazza.Ahora Tigres espera al ganador de la otra Semifinal entre América y Necaxa. En caso de ser las Águilas de La Volpe, la Final será el 25 de diciembre en el Universitario, de ser los Rayos, sería el 11 en el mismo escenario.El duelo fue parejo, con dos equipos que pelearon, pero las decisiones arbitrales pesaron en esta ocasión del lado auriazul, pues el primer tanto universitario fue en fuera de lugar y se anuló en forma polémica un gol a Mauro Boselli.El León llegó herido, pero peleó, ya que abrió el marcador muy temprano con un golazo de Luis Montes al 16. El volante prendió de derecha el balón desde fuera del área, dejando parado a Nahuel Guzmán y abriendo el marcador.El gol le dio vida al cuadro Esmeralda, ya que lo dejó en ese momento a un tanto de la Final.Pero Tigres nunca se desesperó, fue paciente, trabajó el duelo y tuvo el respaldo de la afición.Gignac estaba en otra de sus noches poéticas en el "Uni", primero al sacar un cabezazo que Yarbrough detuvo con problemas en la raya, y después al decretar el empate.El francés hipnotizó a todos en el estadio, primero al abanderado que no lo vio en fuera de lugar tras recibir por derecha un pase de Jorge Estrada, luego a la zaga, al quebrar a Guillermo Burdisso y definir cruzado de zurda y por último a la afición, con la que festejó el tanto al estilo del hipnotista "John Milton", igual que con la banca, quienes cayeron a sus pies.La Fiera salió encendida en el complemento, Diego Novaretti estrelló un balón en el travesaño en el arranque y luego le anularon un gol a Boselli, porque el asistente 2, Miguel Ángel Hernández, consideró que el esférico había salido antes que Fernando Navarro sacara el centro, lo que calentó los ánimos de los verdes.El León hizo ajustes, salió Leonel López y entró Elías Hernández, luego Tigres sacó a Ismael Sosa por Lucas Zelarayán.Fue el "Chino" quien marcó la diferencia en el partido y mató el ímpetu de La Fiera, al meter un golazo luego de sacar un disparo de derecha que se metió por el ángulo superior derecho, que dejó de pie a los aficionados en la tribuna.Javier Torrente, técnico de León, atribuyó la eliminación de su equipo a la ayuda arbitral que recibieron los Tigres.El estratega argentino lamentó que César Arturo Ramos no anulara el gol de André-Pierre Gignac por fuera de lugar del francés y por el contrario sí se invalidó el de su equipo que significaba la ventaja que buscaban los Panzas Verdes para avanzar a la Final."Sí, realmente sí, el primer tanto del rival es Gignac en offside y el gol que baja la pelota (Fernando) Navarro con la cabeza no salió y en ese momento debíamos haber estado 2-0 arriba en un tremendo partido del equipo en donde dominó los primeros 45 minutos con gran claridad y convertimos un gol.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.