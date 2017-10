Por el boleto

Ciudad de México— América buscará esta noche arribar a su cuarta final en la era de Ricardo Peláez.Tras sacar un empate 1-1 en el encuentro de ida frente al Necaxa, a las Águilas les bastaría con igualar nuevamente 0-0 o 1-1 para avanzar y aplazar la final por 17 días, y luego disputar el encuentro por el título los días 22 y 25 de diciembre, respectivamente.El cuadro de Coapa terminó con varios jugadores golpeados, pero Pablo Aguilar también logró reponerse y ayer realizó trabajo a la par de sus compañeros para afianzar el parado táctico del plantel.Se espera que Ricardo La Volpe repita la alineación que utilizó de inicio ante Necaxa, pero buscando mayor efectividad al frente, con cambios de ritmo y jugadas más pausadas.Oribe Peralta estará al lado de Silvio Romero y Darwin Quintero, contando con el apoyo de Renato Ibarra.Para el “Bigotón” no fue fácil plantear el encuentro de vuelta, pues además de hacer el balance de los lesionados y cómo les afecta la baja del capitán, Rubens Sambueza, tuvo que trabajar en el tema anímico, ya que el viernes cayó como un balde de agua fría las noticias que hizo oficial el Club Santos, que confirmó la llegada del portero Agustín Marchesín, así como las bajas de Ventura Alvarado y Osvaldo Martínez.Moisés Muñoz tuvo una destacada actuación en la ida y prometió mantenerse como un profesional hasta llegar a la Final. Alvarado también estuvo como titular y ahora tendrá que hacer a un lado las noticias de su eventual salida, mientras que a Osvaldito le quedó claro que luego de su estadía en la banca, no le queda mucho tiempo como azulcrema.El América no ha podido tener una Liguilla tranquila, ya que cada semana se han visto envueltos en diferentes polémicas y hoy también les ganaron los temas extracancha y el futbol de estufa.PARA HOYAmérica vs NecaxaMarcador de ida: 1-17:00 p.m. / Televisa (2.1)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.