Vuelven a encontrarse

Pittsburgh— Ben Roethlisberger y Eli Manning se encuentran inexorablemente vinculados. Elegidos a 11 seleccionados de distancia en el Draft 2004 de la NFL, los dos mariscales han pasado los últimos 12 años viéndose desde lejos uno al otro, usando el éxito del otro como parámetro de sus propios logros.Sus currículums son casi idénticos. Dos victorias en el Super Bowl. Cuatro Tazones de los Profesionales cada uno. Un ascenso continuo a la estratósfera más alta de los libros de marcas de la NFL. Ambos se hallan ya entre los mejores 10 en pases a touchdown durante su carrera, mientras que Roethlisberger está a punto de sumarse a Manning en la lista de los 10 con más yardas aéreas de todos los tiempos.Pero no diga que son rivales.Cuando hoy salgan al mismo emparrillado en lo que apenas será la cuarta ocasión como profesionales cuando Manning y los enrachados Gigantes de Nueva York (8-3) visiten a Roehtlisberger y los Acereros de Pittsburgh (6-5), los dos estarán concentrados en mantener un ritmo frenético rumbo a playoffs, no en intentar igualar las estadísticas del otro.“No sé si haya alguna motivación extra”, dijo Roethlisberger. “Nada más tratar de ganar un juego de futbol contra uno de los mejores equipos de futbol debe de ser motivación suficiente”.En un universo alterno, Roethlisberger pudiera haber sido el hombre detrás del centro con el uniforme azul.Durante breves minutos de la jornada del draft 2004, pensó que se dirigiría a Nueva York como el cuarto seleccionado general. En vez de ello, los Gigantes optaron por Philip Rivers, enviando luego a Rivers a San Diego como parte del megatrato que puso a Manning —el primer reclutado general— en Nueva York. Con un traje a rayas negras con corbata dorada, aproximadamente hora y media después Roehtlisberger oyó su nombre cuando Pittsburgh usó en un mariscal su derecho a elección de primera ronda por tan sólo quinta ocasión en la historia de la franquicia.Él no pasa mucho tiempo pensando en lo que pudo haber sucedido. Tampoco Manning. Eso es para otros.“Uno siempre quiere que después se piense bien y se respete la generación del draft de su mariscal”, dijo Manning. “Uno oye sobre la generación del draft del 83 y ciertos otros años. Uno quiere algún día ser incluido en ese grupo”.Sólo que todavía no. Los dos tienen alrededor de 35 años y están contratados por el resto de la década. Quizá algún día se reúnan en el Salón de la Fama, si bien Roethlisberger enfatizó que “con suerte falta mucho para eso”.Hoy los Gigantes irán por su séptima victoria al hilo mientras que Pittsburgh intentará iniciar otra racha decembrina como las que en cada una de las dos temporadas anteriores enviaron a los Acereros a playoffs.Será en juego en el cual participen dos de los receptores más talentosos (y más extravagantes) de la NFL: Antonio Brown y Odell Beckham Jr. Brown comparte el liderato de la liga con 10 recepciones a touchdown; Beckham va empatado en cuarta posición, con ocho.Gigantes de Nueva York (8-3) en Pittsburgh (6-5)Nueva York está entre los equipos más candentes del futbol, con seis victorias consecutivas. Pero eso no ha ayudado a los Gigantes a poder acercarse al récord de los Vaqueros en la NFC del Este.Pero los Gigantes tienen el control de la NFC en la contienda por el comodín, incluso cuando sus victorias no son tan espectaculares.Los Acereros están en un incómodo lugar, están empatados por el primer lugar de la AFC del Norte con Baltimore, equipo contra el cual ya perdieron. Estando en su mejor condición, los Acereros parecen ser un equipo que podría contender por el Super Bowl. Pero han tenido algunos malos momentos, también.Kansas City (8-3) en Atlanta (7-4)Vale la pena mirar a varios jugadores emergentes en este partido cuando los Halcones intenten quedarse con el primer lugar de la NFC del Sur y los Jefes vayan tras los Raiders en la AFC del Oeste.El receptor abierto novato de los Jefes, Tyreek Hill se convirtió la semana pasada en el primer jugador desde Gale Sayers en 1965 en anotar en un retorno de patada, en un acarreo y en una captura en el mismo partido.Los Halcones, conocidos por su poderosa ofensiva, están aprovechando al apoyador Vic Beasley Jr. segundo en la NFC con nueve y medio derribos, y al corredor Keanu Neal, quien encabeza a los novatos con 72 tacleos y ha forzado cuatro balones sueltos.Denver (7-4) en Jacksonville (2-9)Los Jaguares intentarán ponerle fin a una racha perdedora de seis partidos. Han perdido sus cuatro partidos en casa esta temporada, poniendo el trabajo de su entrenador, Gus Bradley, en verdadero peligro. Pero su defensa, siendo la especialidad de Bradley, sigue fuerte y los Jaguares califican en el sexto lugar.Todos sabemos lo buena que es la defensa de Denver, y he aquí una sorprendente estadística: Los Broncos han anotado un récord de 93 puntos, o 35 por ciento de su total de temporada en recuperaciones de balón. Llevan 20 intercepciones; los Jaguares tienen el peor margen en balones perdidos con menos-15.Denver ha ganado 28 partidos consecutivos cuando llevan la ventaja en la batalla por la recuperación del balón, la racha más larga en la NFL, y encabezan a la liga en derribos (35) y golpes al mariscal (89).Tampa Bay (6-5) en San Diego (5-6)Los Bucaneros no sólo ganaron tres partidos consecutivos, sino que también vencieron a Kansas City y a Seattle en las últimas dos semanas, acumulando un combinado de 22 puntos. El ala defensiva novato Noah Spence tuvo un sorprendente mes en el que consiguió 11 tacleos, dos y medio derribos y forzó dos balones sueltos.Antonio Gates de San Diego se quedó sin anotar en la victoria sobre Houston, ni siquiera le fue lanzado el balón en los primeros 77 partidos. Le faltan tres capturas de touchdown para romper el récord de la NFL de 111 de Tony Gonzalez para un ala cerrada.Los Ángeles (4-7) en Nueva Inglaterra (9-2)Los Rams, quienes han permitido que les anoten 63 puntos en los últimos 64:02 minutos de acción en el campo, son la víctima perfecta para Tom Brady, quien busca conseguir su 201va. victoria, con la que impondría un récord de mariscal de la NFL. Actualmente está empatado con Peyton Manning.Mientras que los Patriotas van por conseguir la ventaja de jugar en casa para los playoffs de la AFC —van a la cabeza de la AFC del Este por dos partidos sobre Miami, a quien ya vencieron— Brady ha estado sensacional desde que regresó de su suspensión de cuatro partidos por el “Deflategate”. Brady lleva 2 mil 201 yardas acumuladas por aire, 18 touchdowns, una intercepción y tiene un rating de mariscal de 116.7.Miami (7-4) en Baltimore (6-5)Miami ha ganado seis partidos al hilo, y no ha ganado siete partidos consecutivos desde 1985, la tercera temporada de Dan Marino. Sólidamente en la contienda por los playoffs, los Delfines están recibiendo sólidas contribuciones de parte de Ryan Tannehill como mariscal y Jay Ajayi como corredor, a pesar de contar con una apaleada línea ofensiva.La defensa de Baltimore ha estado sorprendente, ahora que los Cuervos ganaron tres de sus últimos cuatro partidos. Calificando en segundo lugar y en primero contra el acarreo, los Cuervos serán un poderoso oponente, especialmente para Ajayi.Todo se resolverá en el juego de patadas, Baltimore tiene al único pateador con un récord perfecto en la liga. Justin Tucker está en 27 de 27 en goles de campo y ha anotado todos sus puntos extra.Buffalo (6-5) en Oakland (9-2)Los Bills entran al agujero negro. Búfalo está en 0-8 en Oakland desde 1966.Pero una victoria no sólo sería la 400va. victoria de los Bills en temporada regular, mejoraría también por mucho sus posibilidades de calificar en los playoffs. No han estado en la postemporada desde la campaña de 1999.La sensacional victoria de Oakland contra Carolina tras haber desaprovechado una gran ventaja mantuvo a los Raiders en la cima de la competitiva AFC del Oeste. También solidificó el currículum del mariscal Derek Carr. Salió del campo tras haberse lesionado el dedo meñique, luego regresó con un guante para ayudar a su equipo a recuperarse y conseguir la victoria.Detroit (7-4) en Nueva Orleans (5-6)Matthew Stafford está teniendo su mejor temporada, y necesitará de todas sus habilidades y armamento para hacerle frente a Drew Brees.Stafford ha dirigido siete series de jugadas de victoria en últimos periodos de partido o en tiempos extra en el 2016; los Leones son el primer equipo que consiguen siete victorias estando en desventaja en el último periodo de los primeros 11 partidos de una temporada. Ningún mariscal ha tenido ocho series de jugadas semejantes en una temporada.Ese es uno de los pocos logros que Brees no ha conseguido alcanzar. La semana pasada, lanzó por 310 yardas y cuatro touchdowns, y corrió para anotar. Encabeza a la NFL con 3 mil 587 yardas y 30 anotaciones por aire. Esta es la novena temporada de Brees con al menos 30 pases de anotación, empatando por el récord, y ha conseguido tener un pase de anotación por un récord de la NFL en 60 partidos consecutivos en casa.Houston (6-5) en Green Bay (5-6)Los Texanos tienen el mejor récord y están al frente de su división, la débil AFC del Sur. Aun así se percibe que Green Bay, en tercer lugar de la NFC del Norte, es el mejor equipo.La inversión de 72 millones de dólares a cuatro años en el mariscal Brock Osweiler no está rindiendo sus frutos, más aún, tras la derrota de la semana pasada, el entrenador Bill O’Brien fue cuestionado sobre la posibilidad de enviar a Osweiler a la banca.Tal situación es alentadora para la secundaria de los Empacadores.Mientras tanto, Aaron Rodgers está teniendo una racha fenomenal, aunque el juego por tierra no sea tan bueno y el bloqueo no dé mucho de qué hablar.Carolina (4-7) en Seattle (7-3-1)Lo último que las Panteras necesitan cuando se enfrenten a la defensa de Seattle y a la fuerte presión contra el mariscal es una línea ofensiva azuzada por las lesiones. Desafortunadamente para Cam Newton y Carolina, esa es la realidad que están viviendo.Carolina se quedó en la Costa Oeste tras su derrota en Oakland de 35 a 32, mientras que los Halcones Marinos volaron de regreso a casa desde Tampa tras una derrota de 14 a 4 en la que su ofensiva se tornó invisible. Russell Wilson, Doug Baldwin y Jimmy Graham deberán ser más productivos contra las Panteras.Washington (6-4-1) en Arizona (4-6-1)Los Pieles Rojas se apoderaron del segundo lugar por el comodín de la NFC rumbo al fin de semana. Su ofensiva se ha visto muy dinámica recientemente, con Kirk Cousins dirigiendo sus pases a Jamison Crowder.Washington también puede imponer presión al mariscal, gracias a Ryan Kerrigan, y Carson Palmer ha sido derribado en 32 ocasiones. Aún peor para los Cardenales, los inexpertos tacles D.J. Humphries y Ulrick John, y el guardia John Wetzel entrarán como titulares.Filadelfia (5-6) en Cincinnati (3-7-1)Ambos equipos ya han de estar pensando en la próxima temporada tras haber sufrido recientes derrotas.Las Águilas han perdido cuatro partidos seguidos como visitantes, pero están en 9-1 contra la AFC desde el 2014. Cincinnati está en 1-5-1 en sus últimos siete partidos, y algo que los ha afectado es que Mike Nugent falló sus últimas tres patadas de punto extra y cuatro de sus últimas ocho.San Francisco (1-10) en Chicago (2-9)Uno de estos equipos perderá su lugar de primera selección en el Draft el próximo abril al ganar este partido. O quizás lleguen a empatar 0 a 0.Indianápolis (5-6) contra Jets de Nueva York (3-8), Lunes por la nocheSin Andrew Luck, los Colts no pudieron hacer nada contra los Acereros en la noche del Día de Acción de Gracias. Luck ha sido dado de alta del protocolo de contusión de la NFL y volverá al campo de juego para otro partido en horario estelar.Los Jets han estado cometiendo errores cada semana para estar entre los más grandes fiascos de la liga tras haber quedado en 10-6 en el 2015. Muchos de sus jugadores de renombre los han decepcionado, pero tienen una oportunidad de lucir sus habilidades ante los televidentes a nivel nacional.Descansan: Tennessee y ClevelandHOY POR TVDetroit vs N. Orleans(7-4) (5-6)11:00 a.m. / FOX (14.1)NY Gigantes vs Pittsburgh(8-3) (6-5)2:25 p.m. FOX (14.1)Buffalo vs Oakland(6-5) (9-2)2:30 p.m. CBS (4.1) Televisa (5.1)Carolina vs Seattle(4-7) (7-3-1)6:20 p.m. NBC (9.1) / ESPNKansas City vs Atlanta(8-3) (7-4)11:00 a.m. / Fox SportsLos Angeles vs N. Inglaterra(4-7) (9-2)11:00 a.m. / Fox Sports 2Miami vs Baltimore(7-4) (6-5)11:00 a.m. / Televisa (5.1)Washington vs Arizona(6-4-1) (4-6-1)2:25 p.m. / Fox Sports 2