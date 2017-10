Pacta Beltrán con los Astros

Carlos Beltrán regresará a los Astros de Houston, esta vez con la esperanza de conquistar en su temporada 20 en las Mayores el esquivo título de Serie Mundial.El toletero puertorriqueño pactó con los Astros un contrato de un año y 16 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación. La persona habló ayer con la AP bajo la condición de permanecer en el anonimato porque no se había realizado un anuncio oficial. ESPN reportó primero el acuerdo.Beltrán se suma a un plantel lleno de jóvenes talentosos que además fichó recientemente al catcher Brian McCann y al jardinero Josh Reddick.Beltrán, que cumple 40 años en abril, bateó .295 con 29 jonrones y 93 remolcadas la temporada pasada con los Yanquis de Nueva York y Texas. El ambidiestro, que se desempeñó en los jardines y como bateador designado, fue canjeado a los Rangers el 1 de agosto.Elegido en nueve ocasiones al Juego de Estrellas, el boricua tuvo una excepcional postemporada con Houston en 2004, cuando el equipo jugaba en la Liga Nacional, en la que bateó ocho jonrones, con promedio de .435 y 14 remolcadas en 12 partidos.Los Astros perdieron esa serie de campeonato de la Nacional ante los Cardenales de San Luis, y en 2005 Beltrán se fue a los Mets de Nueva York.Su única Serie Mundial fue en 2013 con San Luis, que perdió en seis partidos ante Boston. En 55 partidos de postemporada tiene promedio de .323, con 16 cuadrangulares y 41 remolcadas.En temporada regular, el oriundo de Manatí, Puerto Rico, batea .281 con 421 vuelacercas y 1.536 impulsadas en 19 temporadas con los Reales, Astros, Mets, Gigantes, Cardenales, Yanquis y Rangers. Beltrán ha jugado en los playoffs con cinco equipos distintos.Encabezados por el venezolano José Altuve y el puertorriqueño Carlos Correa, dos de los mejores infielders de las mayores, y el as Dallas Keuchel en el montículo, los Astros frenaron una sequía de una década sin jugar los playoffs al ganador el wild card de la Americana en 2015. Este año, Houston tuvo marca de 84-78 y no se clasificó a la postemporada.Desde entonces, los Astros ficharon a Reddick por cuatro años y 52 millones, y adquirieron a McCann en un canje con los Yanquis.Además de su producción en el terreno, Beltrán es admirado por su influencia en el camerino y su liderazgo, especialmente entre compañeros latinoamericanos. El toletero tiene una academia de béisbol en Puerto Rico.

