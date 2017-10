Se apoderan del pódium

Los peleadores fronterizos Irvin Cuevas e Israel Arreola alcanzaron la cima ayer en el Séptimo Torneo Nacional de Jiu Jitsu Brasileño No Gi, en tanto, César Zamarripa obtuvo plata en la justa celebrada en la Ciudad de México.Irvin, de 15 años, consiguió el título en la división Ligero, gracias a sus triunfos a costa de oponentes de Nuevo León y de la capital del país, en cuatro peleas que disputó.“Estuvo muy difícil la competencia, el corte de peso, pero gracias a Dios salimos aquí con la mano en alto”, declaró vía telefónica.Como lo expresó antes de viajar a la sede del nacional, Cuevas Chávez sacó todo el esfuerzo que empleó en su preparación y, a ras de piso, obtuvo el cetro.“Ya –eran– muchos torneos municipales, ya me hacía falta un nacional”, declaró Irvin, quien tras su éxito ahora ve la posibilidad de asistir a un Mundial de Jiu Jitsu, con sede y fecha por determinar.Apodado ‘El Gladiador’, Arreola, originario de El Paso, Texas, venció a los dos adversarios que enfrentó por mataleón –sumisión- y triángulo y se colgó la presea dorada, en el límite de los 79 kilogramos.“Me siento bien contento, muy agradecido con toda la gente que me apoyó demasiado. El evento estuvo muy difícil, batallé mucho, pero gracias a Dios que pudimos salir con la mano en alto”, expuso.Israel atribuyó la consecución del oro al apoyo incondicional que le brindó su familia para encarar este nacional.“Lo que me hizo ganar fue todo el apoyo, toda la motivación que me dio mi familia para ganar, todos los que me estuvieron apoyando”, dijo.El deportista de 17 años, afirmó que con la obtención de este metal, silenció algunas voces.“La gente que no creyó en mí, le pude callar la boca. Estuve siempre firme y, con la ayuda de Dios, pude salir adelante”, señaló.Arreola debió sostener tres combates, pero uno de sus rivales no dio el peso y fue descalificado.Logrado un triunfo más en su carrera, Israel quiere participar el próximo sábado 10, en una función de artes marciales mixtas, en esta ciudad.De no darse esta oportunidad, contempla ir a un panamericano, en febrero próximo.Zamarripa Ornelas, acreedor a la plata, resaltó a su vez, el alto nivel competitivo que encontró en el torneo.“Me siento a todo dar. Fue muy buena la competencia que tuve y, sobre todo, la final, muy buena escuela con la que me tocó, de Renzo Gracie y, pues, a seguir entrenando para llevar primeros lugares para la próxima”, apuntó.César, quien entrena Jiu Jitsu en la Academia Gracie Barra, en El Paso, Texas, con el instructor Jeff Vigil apuntó que durante la justa se sintió muy bien.