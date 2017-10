Le salen alas

Ciudad de México— Otra vez en una Liguilla y cuando la plantilla requiere más estabilidad, el América recibió un bombazo tras revelarse algunas altas y bajas para el Clausura 2017.Santos madrugó a las Águilas al oficializar la transferencia del portero Agustín Marchesín, así como los próximos arribos de Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado a La Comarca.Eso implica que el portero Moisés Muñoz llegará a la Semifinal de vuelta, y quizá al Mundial de Clubes, con la incertidumbre de su futuro, mientras que los otros dos futbolistas ya saben que viven sus últimas horas como americanistas.No es la primera vez que el América encara esta situación.Previo a la Final del Apertura 2013 contra los Tigres, Jesús Molina y Luis Ángel Mendoza dieron una exhibición de su profesionalismo pese a que se filtró que jugarían con Santos, además de que el entonces técnico Antonio Mohamed ventiló que no seguiría en el club ni siendo campeón.A unas horas de la Semifinal de vuelta contra el Necaxa, en la que las Águilas se juegan el pase a la Final en pleno centenario del club, la llegada de Marchesín y las salidas de Osvaldito y de Ventura podrían crearle un problema al técnico Ricardo La Volpe en la gestión del grupo.Pero a pesar de que Santos lo oficializó, el timonel no quiso ahondar en el tema, al que aún sigue calificando como un rumor y pese a que él tendrá que lidiar con el ánimo de dichos futbolistas.“Yo no estoy informado. Ayer (jueves) lo dije en la conferencia de prensa, no puedo cambiar lo que dije ayer, ¿o ustedes creen que un técnico no es pensante? Ayer dije que mi contrato en diciembre no sé si sigo o no, la misma incertidumbre la tenemos todos.“En lugar de preguntarme eso hazle el comentario a (Ricardo) Peláez, a (José) Romano, a mí háblame de futbol, del equipo y cómo está el equipo, de rumores o lo que pusieron en Twitter...”, atajó La Volpe a CANCHA.

