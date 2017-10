Apaga motores

Con apenas 31 años y a cinco días de conquistar su primer campeonato mundial de la Fórmula Uno, Nico Rosberg sorprendió ayer al mundo del automovilismo al anunciar su retiro del deporte.“Decidí terminar mi carrera en la Fórmula Uno”, dijo Rosberg en Viena. “Tenía un sueño muy claro, y era convertirme en campeón mundial de la Fórmula Uno. Logré este sueño que tenía desde la infancia, y ahora no estoy dispuesto a mantener el compromiso necesario”.“Así que decidí seguir lo que dicta mi corazón, y mi corazón me dijo que era el momento de bajar el telón”.El alemán dijo que tomó la decisión el lunes, un día después de terminar segundo en el Gran Premio de Abu Dabi y asegurar el título de la F1.“Estoy en la cima, así que esto se siente bien”, indicó.En una publicación en Facebook, también mencionó las dificultades que encaró durante la temporada, y la carga que significó para sus allegados: “Fue un esfuerzo y sacrificio familiar, todos juntos por una meta”.Rosberg tuvo una relación tensa con su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton. Ambos compitieron desde su época juvenil en el circuito de karts hasta convertirse en rivales en la F1. Los tres últimos años compitieron frente a frente por el campeonato mundial, y en 2014 y 2015 Rosberg terminó segundo detrás de Hamilton.Esta temporada, Rosberg finalmente superó a Hamilton y conquistó la corona en la última carrera del año.El padre de Rosberg, Keke, dijo después de la carrera en Abu Dabi que la rivalidad con Hamilton había afectado a su hijo.“No sé cuánto lo ha afectado”, dijo el domingo Keke Rosberg, quien fue campeón mundial de la F1 en 1982. “Quizás se retire mañana”.Todos pensaron que se trataba sólo de un comentario pasajero, pero ayer se confirmó que hablaba en serio.El equipo Mercedes informó en su portal de Internet que el piloto “dejará de correr en la Fórmula Uno de inmediato”.Hamilton indicó que no le sorprendió la decisión de su compañero.“Probablemente soy una de las pocas personas que no se sorprendió por esto”, señaló el británico. “¿Qué si extrañaré la rivalidad? Por supuesto”.El tres veces campeón mundial dijo que ayudará a Mercedes a buscar un reemplazo para Rosberg.“Quiero ver quién quiere ser mi com pañero, y respeto a cualquiera que lo haga”, dijo.Rosberg indicó que su sueño siempre fue “convertirme en campeón mundial de la Fórmula Uno. Esa era mi meta, con trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificios. Y ahora lo logré, escalé a la cima de la montaña”.“No estoy dispuesto a hacerlo de nuevo el próximo año”, dijo Rosberg en un video.Ganador de 23 carreras y de 30 poles, el germano dijo que empezó a pensar en el retiro después de conquistar el Gran Premio de Japón en octubre, “cuando el resultado del campeonato estaba en mis manos”.El jefe de Mercedes, Toto Wolff, elogió a Rosberg por tomar una “decisión valiente”.“Decidió retirarse en la cima de su carrera, como campeón mundial, después de lograr su sueño de toda la vida”, dijo Wolff. “La sensatez de su juicio me hizo aceptar su decisión de inmediato cuando me la comunicó”.

