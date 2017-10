Messi, Griezmann y ‘CR7’, candidatos a Mejor Jugador de FIFA

Madrid, España─ El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y el argentino Lionel Messi (Barcelona) son los finalistas al premio The Best, que concede la FIFA al mejor jugador de este año.El ganador del premio será dado a conocer durante la gala que celebrará la FIFA el próximo 9 de enero en Zúrich.La lista definitiva sale después de la votación de los capitanes y técnicos de las Selecciones nacionales, un grupo selecto de miembros de los medios de comunicación y los seguidores a través de la web del máximo organismo futbolístico.Cristiano Ronaldo completó otro magnífico año con el Real Madrid conquistando la Champions League sobre el Atlético de Madird.Además, el atacante luso capitaneó a la selección de Portugal, que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.En ambos casos, Antoine Griezmann saboreó lo amargo de la derrota, pero su temporada fue absolutamente espectacular, con lo que se encuentra entre los finalistas por primera vez en su carrera.Messi tuvo otro año pletórico con los títulos de La Liga y la Copa del Rey y el gran sinsabor de no haber podido ganar la final de la Copa América del Centenario en Estados Unidos, al caer ante Chile.El argentino recibió este galardón el pasado año por quinta vez y supera pr dos al portugués. Ambos han alcanzado juntos al menos la final desde 2011 y uno de los dos siempre ha sido el premiado.

