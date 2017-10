Recupera Bayern Munich la cima

Berlín, Alemania– El Bayern Múnich respira, por ahora...El cuadro bávaro cumplió con el presupuesto. Derrotó ayer 3-1 al Mainz y recuperó provisionalmente la cima de la Bundesliga al sumar 30 puntos, a expensas de lo que hoy haga el Leipzig que tiene las mismas unidades y el cual recibe hoy al Schalke 04.No fue un triunfo brillante. El tetracampeón de la Bundesliga tuvo incluso que remontar, luego del tanto de de Jhon Córdoba al 4’. El cuadro visitante reaccionó al 8’ con la anotación de Robert Lewandowski, al 21’ con el tanto de Arjen Robben y al 90’ el propio Lewandowski cerró la obra.Thomas Müller aún no se estrena en este torneo, una cifra contrastante con las 32 anotaciones de la temporada pasada.“Voy a mirar ese partido algo relajado’’, dijo el director deportivo de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.“El deber corresponde a Bayern. Si logramos conseguir los resultados, vamos a tener todas las posibilidad de salir campeones de la Bundesliga”.En tanto, el Bayer Leverkusen es otro de los clubes con presión en la Liga alemana. Después de que la anterior temporada que le permitió acceder a la Champions League, ahora el equipo marcha en la décima posición, seis puntos abajo de la zona de competencias europeas.En el BayArena, el cuadro de las aspirinas recibirá al Friburgo, un buen reto también para el mexicano Javier Hernández, quien lleva 10 partidos sin anotar en distintas competencias.“En la Bundesliga no ha tenido tantas situaciones claras de gol como antes sí las tenía. Creo que como equipo también tenemos que mejorar para otorgarle más oportunidades claras de gol, porque sabemos que él es un jugador que no necesita demasiadas opciones para anotar”, justificó el DT Roger Schmidt.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.