Tendrán batalla aérea Beckham y Brown

Pittsburgh— Son millonarios, buenos amigos, argumentativamente los mejores en el mundo en su profesión y ni uno de los dos está dispuesto a pedir disculpas por sus exuberantes personalidades.Prepárese para el gran partido entre Antonio Brown y Odell Beckham Jr.Los dos receptores estrella estarán juntos en el mismo estadio por primera vez el domingo, cuando Beckham y los Gigantes de Nueva York (8-3) visiten el Heinz Field para enfrentarse a Brown y los Acereros de Pittsburgh (6-5). Aunque el puntaje final es importante, aquello que impulsa a estos jugadores por imponer las cifras más llamativas es algo muy real.“Al final me gustaría que me fuera mejor que a él”, dijo Beckham. “Pero si a él le va mejor y nosotros ganamos, habré perdido una batalla, al mismo tiempo que ganaré otra.”Claro está que encontrar la manera de ganar sería preferible para ambos jugadores cuya competitividad los ha convertido en jugadores de élite de la NFL, incluso cuando los caminos que tomaron para llegar hasta ahí no pudieron ser más distintos.Brown es un jugador destacado, un exseleccionado de la sexta ronda cuya implacable ética de trabajo lo transformó en uno de los jugadores más productivos de la Liga. El receptor de 28 años se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó la marca de las 600 recepciones en la historia de la NFL, cuando superó el récord contra Cleveland el mes pasado. Luego respaldó tal hazaña anotando un récord de carrera de tres touchdowns el Día de Acción de gracias contra Indianapolis y –tal como ya es típico en él– hizo que le marcaran otro castigo, en una larga lista de sanciones, por conducta antideportiva por su danza coreográfica junto con el corredor Le’Veon Bell.Beckham entró a la liga con expectativas muy altas siendo el 12vo. seleccionado en el draft del 2014 y de cierta manera, ha logrado superar dichas expectativas. Pasó las últimas dos temporadas generando captura tras captura en Nueva York, al menos cuando no se estaba arrancando el casco para sacudir su rubia melena, sin importar lo que sucediera a su alrededor cuando se sentía frustrado o se enfrentaba a su némesis Josh Norman.¿Acaso son divas? Quizás. ¿Acaso les importa? La verdad es que no.“No escuchamos a la gente que trabaja para los medios”, dijo Brown. “Estamos completamente dedicados a ser nosotros mismos y a representarnos a un alto nivel y hacer jugadas y ayudar a nuestro equipo a ganar de la manera que nosotros deseamos hacerlo.”Entre más espectacular sea, mejor. No se toman el tiempo para estudiar a la mayoría de sus contendientes, pero se mantienen al tanto uno del otro durante la temporada, con Brown jugando el papel de mentor.“Yo hablo con él y lo critico”. Dijo Brown.Y quizás él sea uno de los pocos que se puede dar el lujo de hacer tal cosa. El normalmente impulsivo Beckham se torna reflexivo cuando habla sobre Brown. Los dos se hicieron amigos en la primavera pasada, mientras Brown filmaba “Dancing With The Stars” y también pasaron tiempo juntos en Miami, ciudad natal de Brown.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.