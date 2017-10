Están Indios listos para aportar

Los jugadores de Indios de Juárez, que estarán mañana en la edición XIX del Juego de Estrellas, se dijeron listos para aportar su talento al magno evento de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y ofrecer una buena representación a nombre del equipo fronterizo.Marcus Morrison, Jorge Camacho, Alejandro Garay y Justin Ávalos representarán al conjunto juarense en la duela del Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.Morrison, además de estar en el equipo de Extranjeros del Juego de Estrellas, buscará conquistar por segunda vez la competencia de clavadas.En el 2012, el dorsal 54 de la tribu ganó el concurso, cuando jugaba para los Huracanes de Tampico.“Me siento emocionado, es divertido hacer este viaje y disfrutar de esta experiencia, no es la primera vez que participo, lo hice con Tampico y gané”, comentó Marcus.Por su parte, Jorge Camacho fue convocado para reforzar el equipo de los Nacionales.“Me siento muy contento, muy satisfecho por el llamado que me hicieron, creo que es un reconocimiento no solo para mí, sino para todo el equipo, que miren a los jugadores de aquí, que estamos haciendo un buen trabajo todos y muy contento por ir a representar a esta organización de Indios al Juego de Estrellas, al Juan de la Barrera”, dijo Jorge.Camacho recibió su llamado por primera vez en su carrera a este evento que organiza la LNBP.“Es mi primer Juego de Estrellas aquí en la Liga, muy contento también por este llamado que me hicieron después de cuatro o cinco temporadas”, puntualizó.Alejandro Garay y Justin Ávalos buscarán consagrarse en el concurso de tiros de tres puntos.“Estoy motivado y contento por la convocatoria al concurso de tres puntos, fue sorpresiva, sabía que he tirado un buen porcentaje pero en pocos tiros, creo que por eso fue la llamado, no me lo esperaba, pero voy a hacer todo lo posible para tratar de ganar”, manifestó Garay.Ávalos, por su parte, dijo que es emocionante representar a Ciudad Juárez y El Paso en esta competición.“Muy emocionado, es mi primera vez en un concurso de tres puntos y estoy contento por ir a representar a Ciudad Juárez y la organización de Indios”.Respecto a si le sorprendió el llamado, Justin aseguró que todas las mañanas practica los tiros de larga distancia por lo que se siente preparado.Los jugadores estarán viajando este día por la tarde a la Ciudad de México para concentrarse previo al duelo.

