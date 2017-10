Cuentas pendientes

Con sed de revancha, en deuda con él mismo, con la afición y con la directiva, el delantero Raúl Enríquez enfatizó que el Clausura 2017 será una oportunidad para saldarla y olvidarse del fracaso que los Bravos vivieron la campaña anterior.“Un nuevo comienzo, hay que trabajar, trabajar. Estamos conscientes la deuda que tenemos con nosotros mismos, con nuestra afición, con nuestra directiva y bueno, nuevos bríos, nueva oportunidad, nuevas ideas, entonces queremos olvidarnos de lo que pasó”, dijo.Enríquez Arámbula, comentó que la afición del equipo merece algo espectacular, no menos que un ascenso y, para lograrlo, los jugadores deberán empezar a creer en ellos mismos.“Eso va a ser importante, porque tenemos una revancha, queremos una revancha y siempre va a ser bueno aprender de lo que hicimos bien o mal, olvidar lo que pasó. Estamos conscientes de que tenemos deuda y hay que saldarla”, expuso.Atacante de 31 años, Raúl, quien tiene contrato vigente hasta mayo con el equipo, declaró que desea contribuir en Bravos a la consecución de las metas grupales.Jugador de los Xolos de Tijuana en el 2011 y Dorados Sinaloa en el 2015, equipos con los que ascendió a Primera Nacional con Joaquín del Olmo y Carlos Bustos como entrenadores, destacó que en la plantilla bravía hay un muy buen ambiente.“Es un ambiente muy bueno. Llevamos dos días con el cuerpo técnico y se ha sentido buen ambiente, la verdad, muy bien. Se ha sentido ese clima cálido que realmente el equipo necesita, entonces, vamos a seguir haciéndolo así, que éste es el camino”, expuso.Raúl, autor de los dos goles con los que Dorados Sinaloa venció a los Rayos del Necaxa, en la final por el ascenso del año anterior, afirmó que Miguel de Jesús Fuentes –quien dirigió a los hidrocálidos en esa batalla-, es un técnico con experiencia en el Ascenso MX.“Ya lo he enfrentado, ya ha estado en finales, todos sabemos, entonces, hay que ponernos a disposición para que sus ideas podamos trasladarlas –a la cancha- y nosotros ponernos al cien por ciento”, declaró.Anticipó que la próxima campaña será complicada para el FC Juárez.“Va a ser un torneo difícil porque como hemos visto, nos costó bastante. Vamos a tratar de empezar la pretemporada con la mejor manera y si nos toca estar acá, bueno, hay que rendir cuentas, porque yo, en lo personal, me siento en deuda con la afición. Vamos a tratar de dar ese paso, para tratar de saldar eso”, recalcó.Apuntó que en el Apertura 2016, nadie se salva en Bravos y el FC Juárez fue un fracaso e irá por el desquite.Por otro lado, se dijo sorprendido y orgulloso por los aficionados que en todo momento respaldaron al conjunto.“Quisiera festejar bastantes goles, un ascenso con ellos”, manifestó.Enríquez afirmó que en las vacaciones cada jugador tuvo la oportunidad de realizar un autoanálisis para ver qué hizo bien y mal en lo personal y qué tiene que hacer mejor.Indicó que en lo colectivo, el cuerpo técnico sabrá por dónde llevará al equipo.

