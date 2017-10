Desfondados

Los Coyotes de El Paso se vieron aguerridos al principio del encuentro, presionaron en todas las zonas de la cancha, robaron balones, se vieron dominantes del partido, pero muy poco les duró el gusto porque a los dos minutos y medio de juego en la primera llegada los Sidekicks de Dallas abrieron el marcador y de ahí en adelante los goles cayeron como cascada para que los paseños sufrieran su quinta derrota de la temporada en la Major Arena Soccer League, esta vez 12 a 5.Luego del primer gol en contra, obra del africano VcMor Eligwe, los Coyotes volvieron a ejercer presión sobre sus rivales y buscaron a toda costa el empate, el cual estuvo cerca de caer a los cinco minutos de acción con un disparo cercano de Daniel ‘Maleno’ Frías y un contrarremate de Marco González que también estuvo cerca del gol.Dallas contestó de inmediato, pero el portero Pepe Torres se lució en la portería y evitó en ese momento el segundo gol de los visitantes. El portero Torres es el jugador que más ha entendido la manera de jugar este estilo de soccer y sabe que los contrarios no siempre le van a tirar directo a la portería, sino que hacen mucho uso de la barda, disparando a una zona muy cercana al arco para que el rebote sea aprovechado por un compañero.Esa parte aún no la ha entendido bien el resto de los Coyotes, que en ocasiones parece que quieren estar solos frente a la portería para poder rematar a gol y en otros momentos no se animan a realizar disparos al arco o a hacer uso de la barda.A la defensiva también siguen cometiendo errores de marca y anoche varios goles de Dallas se dieron de manera por demás fácil, con el anotador sin marca y nada más empujando el balón al fondo de las redes.Así cayó el tercer gol de Dallas, con un tibia marca de Gary Willis; en el quinto José Acosta dejó que Carlos Videla se diera la media vuelta dentro del área y disparara a gol; en el sexto Eric Hernández hizo un mal rechace y el balón cayó a los pies de Cameron Brown que fusiló sin piedad; en el noveno Videla sin marca se dio el lujo de bombear el balón; y en el doceavo Billy O'Dwyer totalmente sin marca sólo tuvo que empujar a gol.Con esta derrota, los Coyotes dejan su marca en cero ganados y cinco perdidos, mientras que Dallas rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas y deja sus números en 3-4.Apenas en el tercer partido como locales de los Coyotes, un sector de la afición coreó “¡Fuera Eugui, fuera Eugui”!, ante la falta de resultados positivos.El próximo sábado 13 de diciembre los Coyotes reciben a los Soles de Sonora en el Coliseo de El Paso.

