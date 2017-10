Parten a la batalla

Jóvenes promesas y gratas revelaciones en artes marciales mixtas (MMA), Irvin Adrián Cuevas e Israel ‘El Gladiador’ Arreola, al igual que el experimentado César Zamarripa, competirán hoy en el Séptimo Torneo Nacional de Jiu Jitsu Brasileño No Gi, en la Ciudad de México.Invicto dentro de la jaula con marca de 9-0 y campeón amateur en la división de 63 kilogramos en MMA, Cuevas Chávez desea crecer, por lo que decidió ponerse a prueba.“Tengo ya varios torneos aquí y como he visto buenos resultados, necesito un nuevo reto, un nivel más alto”, señaló.Irvin, es campeón de los ‘Guantes de Oro’ en boxeo, tiene marca de 1-0 en kick boxing, ha visto acción en seis justas de jiu jitsu y, en dos de ellas, salió con el puño en alto.Antes de viajar a México, el peleador juarense, quien también practica luchas asociadas, dejó claro que en la capital del país combatirá sólo con la idea de ganar y corresponder así a las personas que lo han apoyado.“Quiero traerme el primer lugar. Mucha gente me ha estado apoyando y no quiero decepcionarla ni defraudarla, traerme el primer lugar, primero Dios”, declaró.Irvin, quien señaló a los competidores de Team Planet y Zapata como los más duros, dijo que la preparación cumplida en el gimnasio será clave para lograr los resultados esperados.“El esfuerzo que aquí se fue entrenando. Todo lo que dimos aquí entrenando, sacarlo allá”, expresó.Israel, de 17 años, quien tampoco conoce la derrota en MMA (5-0) y ha ganado 12 torneos de jiu jitsu, comentó que en la justa que combinará llaves, diversas técnicas de judo, de sambo y de otros estilos de artes marciales, simplemente apunta a lo más alto.“Nuestras expectativas son las más claras, que son llevarnos el primer lugar, junto con mi equipo y mis entrenadores que me están siempre apoyando”, manifestó.Con cuatro años en este deporte, Arreola, acreedor a un título estatal de jiu jitsu, es considerado un prospecto con potencial para grandes cosas.“Vamos contra los mejores de toda la nación y vamos a ganar”, subrayó.Zamarripa Ornelas, de 25 años, es un peleador profesional de MMA que ha tenido importantes participaciones en eventos de la promotora King of The Cage.El 13 de agosto cayó ante Steve Hanna por sumisión, en el segundo round, en Albuquerque, Nuevo México. Con la idea de mejorar su técnica en el jiu jitsu –en el que es cinta blanca avanzada-, desde hace siete meses, entrena en la Academia Gracie Barra. en El Paso, Texas.Ricardo Morales, entrenador de Cuevas, Arreola y Zamarripa, quien no pudo viajar a la justa por cuestiones económicas, confió en que sus pupilos se colocarán en los primeros sitios en el torneo.“Es momento de probarlos en el punto más alto que es un nacional”, afirmó.