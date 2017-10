Decisión respaldada

Antonio ‘Pollo’ Briseño, defensa central de Bravos FC Juárez, quien junto a Juan David Castro jugó todos los minutos en el Apertura 2016, aprobó la elección de Miguel de Jesús Fuentes como entrenador de la escuadra fronteriza, quien releva a Sergio Orduña.“Creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado la directiva. Es un gran estratega, lo enfrentamos esta temporada. Nos ganó un partido 2 a 0, –en la fecha seis, el 20 de agosto–, nos movió poquito la estrategia, él jugaba con línea de cuatro, movió a línea de tres y nos complicó el panorama. Se sabía que él no tenía los mismos jugadores que nosotros o la calidad, pero, nos ganó por eso”, afirmó.Briseño Vázquez destacó que Fuentes Razo ya fue campeón en la Liga de Ascenso y sabe a qué viene a Bravos.“Pienso que fue una decisión muy acertada, un director técnico que tiene un equipo de Primera A y ya hizo campeón a Primera A. Ha estado en Primera –División–, entonces, tiene roce con jugadores de Primera y sabe a lo que viene, entonces, creo que es la mejor decisión que pudo –la directiva– haber tomado”, expuso.Señaló que nunca ha jugado bajo las órdenes de Fuentes, sólo con José Luis Mata, entrenador con el que llevó todo su proceso de fuerzas básicas en el Atlas y con quien también trabajó en el primer equipo del cuadro tapatío.‘El Pollo’, quien no tiene contrato firmado con los Bravos y no sabe en qué equipo jugará la próxima campaña, apuntó que el Clausura 2017 será una revancha para él.“Dependiendo dónde nos toque jugar, dónde nos toque estar en este Clausura 2017, vamos a tomarlo como una revancha para todo, en cualquier equipo, en lo personal, en cualquier equipo que esté, pues a darle con todo”, señaló.El zaguero central tapatío comentó que si se queda en la plantilla del FC Juárez, donde todavía no se define cuáles jugadores se irán y cuáles se quedarán, aportará para lograr el ascenso.“Y en éste, si me toca seguir aquí, a darle con todo, que necesitamos ascender al equipo”, dijo.Puntualizó que su futuro depende del nuevo entrenador.“No sé, eso ya sería decisión del director técnico, a lo mejor ven la falla aquí, a mí me faltan firmar otros seis meses. Yo vine por un año, pero nada más firmé cinco, entonces, hay que ver si me quieren renovar o no”, precisó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.