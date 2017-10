Es Fuentes el elegido

La directiva de Bravos FC Juárez terminó ayer por la mañana con la novela y el misterio y presentó oficialmente a Miguel de Jesús Fuentes como su nuevo director técnico, aunque no informó por cuánto tiempo viene contratado.Fuentes Razo, de 45 años, quien en el Apertura 2016 fue cesado de Lobos BUAP, llega acompañado a Bravos por el metodólogo y preparador físico Olimpo Campos, así como por el auxiliar Edgar Arce.Campeón con los Rayos del Necaxa en el Apertura 2014, escuadra con la que perdió la final de ascenso ante Dorados Sinaloa, el año anterior, Fuentes dijo que tiene los objetivos bien claros.“Hacer un gran torneo, calificar y, después, ir pasando fase por fase basta llegar a la final y ser campeones”, apuntó.La llegada de Fuentes al banco de Bravos no fue bien recibida por la afición vía redes sociales que reprobó la elección de la directiva del FC Juárez en el momento justo de su presentación.El técnico originario de Guadalajara, Jalisco, quien ayer se puso la camiseta verde, manifestó que sabe del compromiso que significa dirigir a los Bravos.“Bravos es un equipo, una institución, que está hecha para cosas grandes. El compromiso es grande. El compromiso es ascender al equipo, lo sabemos perfectamente bien”, afirmó.Aseveró que Bravos será un conjunto diferente al de la campaña anterior y su mística será la de ‘matarse’ en la cancha en cada práctica y en cada encuentro.“Este va a ser un equipo que lo mínimo y no es negociable, es que –los jugadores– se ‘maten’ cada partido, cada entrenamiento, no es negociable, eso no es negociable. Este equipo su nombre lo lleva, Bravos, por algo, tenemos que demostrar por qué estamos en este club, por qué fuimos llamados y lo mínimo, lo que puede esperar la afición de nosotros es que haya entrega”, externó.Señaló que el jugador que no entre en ese esquema, no podrá participar con Bravos.“No importa quién sea. Aquí tienen que ‘matarse’ diario y no importa nombres, sólo importa el objetivo de Bravos, por supuesto, con trabajo y con herramientas para que se pueda lograr”, apuntó.Fuentes indicó que le gusta que sus equipos jueguen un futbol espectacular, agresivo y dinámico, que traten bien la pelota y generen entre ocho a 15 llegadas al marco rival en cada partido.Sobre el plantel con el que cuenta Bravos, señaló que lo tiene bien visto pues lo enfrentó cuando dirigía a Necaxa y Lobos BUAP, es de mucha calidad y está a un 80 por ciento de lo que él pretende, por lo que hay que redondearlo.Acerca de los refuerzos, apuntó que dialogará del tema con la dirigencia del equipo y no habló de las posiciones a apuntalar.Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos, aseguró que la elección de Fuentes fue la mejor que el equipo tomó entre cinco aspirantes al cargo.“La decisión que tomamos fue la mejor, no tenemos ninguna duda que tomamos la decisión correcta de invitar a Miguel y a su cuerpo técnico y que juntos, apostándole al triunfo, a la exigencia, a la entrega, vamos a hacer cosas muy importantes para nuestra afición”, afirmó.