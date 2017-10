Cleveland— J.J. Redick aportó 23 puntos, Blake Griffin igualó la mejor marca de su carrera con 11 asistencias y Los Ángeles se reivindicó tras una terrible derrota, al arrollar anoche 113-94 a Cleveland.El triunfo fue meritorio, ante los campeones vigentes, que no habían hilado dos derrotas seguidas desde que se coronaron.Tras el revés, no hubo pánico en los vestuarios de Cleveland. Más bien pudo apreciarse una respuesta mesurada ante la primera adversidad con la que se han topado los jugadores en la campaña.Los Cavs cayeron también el martes, en Milwaukee. Pero LeBron James no está preocupado todavíaChris Paul anotó 16 unidades y DeAndre Jordan atrapó 15 rebotes por los Clippers, que dilapidaron una delantera de 18 puntos y debieron disputar una doble prórroga el martes en Brooklyn, donde cayeron.Bucks 111, Nets 93Nueva York— Giannis Antetokounmpo sumó 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias para que los Bucks de Milwaukee doblegaran 111-93 a los Nets de Brooklyn.Jabari Parker agregó 22 unidades, mientras que Malcolm Brogdon y Tony Snell anotaron 13 cada uno por los Bucks, que lograron su tercera victoria consecutiva. En su partido anterior, Milwaukee asombró derrotando a Cleveland.Los Bucks continuaron dominando a los Nets desde que Jason Kidd se marchó de Brooklyn para tomar el puesto de entrenador de Milwaukee.Mavericks 87, Hornets 97Charlotte, Carolina del Norte— Kemba Walker anotó 18 puntos y los Hornets de Charlotte doblegaron 97-87 a los Mavericks de Dallas, para lograr su tercera victoria en los últimos cuatro partidos.Michael Kidd-Gilchrist añadió 14 unidades y Jeremy Lamb sumó 12 como reservista por los Hornets, que siguieron en el primer puesto de la División Suroeste.Harrison Barnes totalizó 17 tantos y Justin Anderson agregó 15 por los Mavericks, que han perdido 10 de sus últimos 11 compromisos.Los Hornets ganaban por dos puntos cuando Walker atinó un largo triple justo antes de que se agotara el reloj de disparo. Ese enceste a 3:51 minutos del final, dio a su equipo el aliento que necesitaba.Lamb siguió con un enceste en bandeja que derivó en una jugada de tres puntos para colocar el marcador en 86-78.Los Mavs se apoyaron en Barnes para reducir la diferencia a tres unidades. Sin embargo, Lamb convirtió un par de tiros libres y Walker encestó un triple a 41 segundos de la conclusión.Heat 111, Jazz 110Salt Lake City— Goran Dragic totalizó 27 puntos y el Heat de Miami siguió jugando mejor como visitante, al superar 111-110 al Jazz de Utah.James Johnson logró 24 puntos, su mejor marca de la temporada, y Wayne Ellington colaboró con 17 por el Heat, que ha conseguido cinco de sus siete victorias en cancha ajena.El Jazz tuvo el balón con 3,9 segundos restantes, y Gordon Hayward falló un disparo de media distancia antes de que el tiempo expirara.Miami atacó el aro sin piedad durante el partido para sumar 64 puntos en la pintura. A mediados de noviembre, también ante el Heat, el Jazz toleró 58 puntos, su mayor cifra de la campaña, encima de la zona pintada.Hayward totalizó 32 tantos y siete asistencias. Joe Johnson embocó 18 puntos por el Jazz, que cayó pese a atinar 17 de 30 triples, un récord de la franquicia.Magic 94, Grizzlies 95Memphis, Tennessee— Marc Gasol logró 25 puntos, incluido un par de tiros libres cuando restaban 12.2 segundos del encuentro, y los Grizzlies de Memphis superaron 95-94 al Magic de Orlando.Los disparos del español desde la línea completaron una remontada de 14 unidades en el cuarto periodo. Así, Memphis dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas.Troy Daniels finalizó con 19 tantos por los diezmados Grizzlies, que contaron apenas con nueve jugadores uniformados, debido a distintas lesiones. Andrew Harrison totalizó 11 puntos y ocho asistencias.Evan Fournier anotó 28 unidades por el Magic, mientras que Nikola Vucevic terminó con 18 y capturó 11 rebotes. Jeff Green registró 14 tantos, incluidos 12 en el comienzo del cuarto periodo, cuando Orlando edificó una ventaja de dos dígitos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.