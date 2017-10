Sueñan Esmeraldas con remontar en Monterrey

León, Guanajuato— Los Panzas Verdes están vivos en la Semifinal y buscarán ir por dos goles al duelo de vuelta en el Estadio Universitario.Javier Torrente, técnico del cuadro esmeralda, dijo que confía en la fortaleza mental y futbolística de su equipo para reponerse.“Creo que estamos vivos, que quedan 90 minutos y las conclusiones las sacaremos después de esos 90 minutos”, señaló.“Esperamos poder, en ese partido de vuelta, jugarlo con mucha mentalidad positiva, con mucha cabeza y poder alzarnos con un triunfo”.Torrente expresó que el equipo buscará un gol temprano en el Universitario para meterse al juego.“Trataremos de jugar un partido bien pensado, de estar acertados en el último tercio, de ponernos en ventaja y trasladarles un poco la presión y la desesperación a ellos”, señaló.“De ahí buscar el segundo gol que nos clasifique. Nosotros tenemos que convertir dos goles, eso está claro, haciéndoles no importa si ellos hacen uno al principio, en medio o al final”.Caras largasCon pocas sonrisas, pero con fe en levantar y buscar revertir el resultado el León entrenó ayer en el Estadio Nou Camp, y era notorio que el ánimo no era el mejor tras la derrota ante Tigres.El equipo dio acceso a los medios sólo 20 minutos, en donde se pudo ver qué los jugadores titulares hicieron trabajo regenerativo y los que no jugaron estaban en el campo.Torrente platicó en la cancha con Mauro Boselli, Diego Novaretti y Guillermo Burdisso.Dos son las dudas que tiene el León para la vuelta, ver si puede recuperar al colombiano Alex Mejía y al argentino Germán Cano, quien tiene una lesión en la rodilla.La Fiera cerrará hoy su preparación para el duelo ante el cuadro regio y viajará a Monterrey.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.