LeBron, Deportista del Año de Sports Illustrated

Independence, Ohio— LeBron James cumplió su promesa al terminar con décadas de miseria deportiva en Cleveland en 2016.Por guiar a los Cavaliers a un campeonato de la NBA y poner fin a una racha de la ciudad de Cleveland de 52 años sin un título, la revista Sports Illustrated nombró a James el deportista del año el jueves, con lo que el basquetbolista de 31 años se suma a Tiger Woods como los únicos que han ganado la distinción dos veces desde su creación en 1954.``Me siento honrado’’, afirmó James antes del partido en casa contra los Clippers de Los Angeles. ``Me siento particularmente feliz por mi familia, mis hijos, mi esposa, mi madre y por mi fundación, por los niños que represento y por los niños que me usan como ejemplo a seguir y como inspiración’’.Al participar en junio por sexta vez consecutiva en una final de NBA, James llevó a los Cavs a remontar de una desventaja de 3-1 para derrotar a los Warriors de Golden State, que habían ganado 73 juegos durante la temporada regular pero no pudieron eliminar a Cleveland.James anotó 41 puntos en los partidos cinco y seis y realizó un bloqueo clave en los últimos minutos de un épico séptimo encuentro, y le convirtió a los Cavaliers en el primer equipo profesional de Cleveland en ganar un título desde los Browns de 1964.James fue nombrado el jugador más valioso de la final por tercera vez en su carrera.James regresó a Cleveland como agente libre en 2014 y prometió darle un campeonato a su estado natal. Lo logró en su segunda temporada, una hazaña considerada como la mayor de su carrera.James había rechazado a Cleveland en 2010, cuando se fue a Miami –donde él y Dwyane Wade llevaron al Heat a ganar dos títulos y participar en cuatro finales consecutivas.“Se me hace difícil recordar un año en que hayamos tenido tantos candidatos para deportista del año’’, comentó Chris Stone, el jefe de redacción de Sports Illustrated. “Pero al final, LeBron James era claramente el que más se lo merecía’’.Tendrá que ponerse uniforme de CachorrosLeBron James tendrá que vestir el uniforme de los Cachorros de Chicago al perder una apuesta sobre quién ganaría la Serie Mundial, que había hecho contra Dwyane Wade.James tendrá que usar la camiseta, pantalones, gorra y medias de los Cachorros cuando acuda el viernes en Chicago al partido entre los Cavaliers de Cleveland y los Bulls de Chicago.James había apostado a que la Serie Mundial la ganarían los Indios de Cleveland, quienes perdieron cuando los Cachorros remontaron una desventaja de 3-1 y ganaron su primer campeonato desde 1908.“Lo que no me voy a poner son los tacos’’, dijo James ayer en una sesión de práctica. “Es que tengo que jugar mi partido. Tampoco usaré un guante, sólo el uniforme’’.Seguramente será una imagen impresionante, pues James más de dos metros de estatura, y pesa unas 250 libras (113 kilos).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.