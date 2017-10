Dirige su primera práctica

Al frente de un grupo integrado por 22 jugadores, el entrenador Miguel de Jesús Fuentes, dirigió ayer por la tarde su primera práctica con Bravos FC Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.Durante gran parte del entrenamiento, Fuentes Razo dialogó en la mitad de la cancha con Juan Ángel Solís, auxiliar técnico de Sergio Orduña en los tres primeros torneos cortos de Bravos, en el Ascenso MX.Bajo las instrucciones de Olimpo Campos, preparador físico y metodólogo de la escuadra bravía, los jugadores trabajaron con balón.La sesión incluyó dominio de la pelota, golpeo a ras de pasto y por elevación, cambios de ritmo y de dirección, ‘bicicletas’ y toques por parejas, por adentro y por afuera.En la práctica, los futbolistas también hicieron varias series de lagartijas y abdominales.Eder Borelli, lateral izquierdo del equipo, no entrenó al parejo de sus compañeros, trotó y realizó ejercicios específicos con el kinesiólogo Manuel González.Con la situación indefinida de algunos elementos en el equipo, aún hay varios ausentes en la plantilla.Ellos son los colombianos Félix Micolta –que probablemente no regrese más al conjunto- y el medio de contención Carlos ‘Neneco’ Rentería.Andrés Mendoza, defensa central ecuatoriano no ha reportado, al igual que el brasileño Gilberto ‘Betao’ Barbosa, quien tiene contrato vigente con el FC Juárez hasta mayo entrante.A los 14 jugadores que reportaron al trabajo anteayer, el miércoles se sumaron ocho más.Borelli Cap, los porteros Alan Sánchez, Cirilo Saucedo y Sergio ‘Matute’ García, Néstor Vidrio, Juan David Castro, Mauro ‘Rayo’ Fernández y el delantero Raúl Enríquez, ya realizan la pretemporada con el conjunto.Hoy, el equipo llevará a cabo una sesión doble, a las 9:00 y 16:00 horas.Además de Solís, Diego Vega y Jorge Hernández, entrenador de porteros y preparador físico en el cuerpo técnico anterior, estuvieron presentes en el inmueble.Durante el entrenamiento, charlaron con Amarildo Soarez, ex futbolista brasileño, promotor de Sidnei Sciola.Hasta ayer, la dirigencia del conjunto no daba por terminada la relación laboral con ellos tres (Solís, Hernández y Vega), así como con Pablo Metlich.

